Илья Геркус: "Игроки сборной России станут героями в случае выхода в плей-офф ЧМ-2018"

Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что выход в плей-офф чемпионата мира будет достижением для сборной России. Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

- Выход в плей-офф станет большой победой для российской национальной команды и поводом для праздника, - цитирует Геркуса RT. - Футболисты в таком случае превратятся в героев. И я горжусь тем, что в расширенном составе сборной России нашлось место двум игрокам "Локомотива" – братьям Алексею и Антону Миранчукам.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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