Илья Геркус: "Гордимся, что Чорлука представляет "Локомотив" в финале ЧМ-2018"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что гордится тем, что защитник железнодорожников и сборной Хорватии Ведран Чорлука сегодня будет играть в финале чемпионата мира против Франции.
- Ведран Чорлука - первый в истории действующий футболист РФПЛ, который вышел в финал чемпионата мира. На текущем турнире Ведран принял участие в четырёх матчах, один из которых стал сотым для него в составе национальной сборной Хорватии. Мы можем всецело гордиться тем, что Чорлука в финале представит московский "Локомотив"! - написал Геркус в своем Инстаграме.
Ведран Чорлука - первый в истории действующий футболист РФПЛ, который вышел в финал чемпионата мира. На текущем турнире Ведран принял участие в четырёх матчах, один из которых стал сотым для него в составе национальной сборной Хорватии👏🏼👏🏼 Мы можем всецело гордиться тем, что Чорлука в финале представит московский "Локомотив"! Хороший сезон у Ведрана получается - чемпионство с клубом и финал мундиаля!🚂🇭🇷👍🏼 Кстати, сейчас вспоминаю, что в одном из матчей прошедшего сезона в Черкизове болельщики "Локо" имели возможность увидеть сразу трёх будущих финалистов чемпионата мира! Во встрече Лиги Европы с "Атлетико" Ведрану Чорлуке противостояли Антуан Гризманн и Лукас Эрнандес! В воскресенье в "Лужниках" Ведран может взять реванш и реализовать мечту каждого футболиста мира⚽🙏🏼 #worldcup2018 #чм2018 #чм #локомотив #griezmann #францияхорватия
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)