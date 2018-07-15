Илья Геркус: "Гордимся, что Чорлука представляет "Локомотив" в финале ЧМ-2018"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что гордится тем, что защитник железнодорожников и сборной Хорватии Ведран Чорлука сегодня будет играть в финале чемпионата мира против Франции.

- Ведран Чорлука - первый в истории действующий футболист РФПЛ, который вышел в финал чемпионата мира. На текущем турнире Ведран принял участие в четырёх матчах, один из которых стал сотым для него в составе национальной сборной Хорватии. Мы можем всецело гордиться тем, что Чорлука в финале представит московский "Локомотив"! - написал Геркус в своем Инстаграме.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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