Илья Геркус: "Головин был бесподобен, назвал бы его игроком матча"

Президент "Локомотива" Илья Геркус выразил мнение, что лучшим игроком матча открытия чемпионата мира-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0) был Александр Головин. Хавбек стал автором двух передач и забил гол. ФИФА признала лучшим игроком автора дубля Дениса Черышева.

– Наши сыграли замечательно, – цитирует gazeta.ru Геркуса. – От матча остались незабываемые впечатления. Думаю, все со мной согласны. Мы крайне редко выигрываем на чемпионате мира. А чтобы 5:0... Такого не было очень давно, еще со времен СССР. То есть сегодня мы присутствовали на историческом матче. Надо ценить то, что получили. Особый день!

– Автора голевого дубля Дениса Черышева признали лучшим игроком матча. Согласны?

– Мне показалось, лучшим все-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был ее сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен.

– Братья Алексей и Антон Миранчуки из вашего "Локо" весь матч просидели на скамейке запасных. Разочаровало вас это решение Станислава Черчесова?

– Это значит, что у сборной еще есть резервы, реальное усиление, причем серьезное. Ребята выйдут в одном из следующих матчей и еще принесут пользу общему делу.

Сборная России на чемпионате мира по футболу