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Илья Геркус: "Гол нападающего "Локомотива" вывел Перу на ЧМ-2018 - невероятное достижение"


Президент "Локомотива" Илья Геркус похвалил нападающего команды Джефферсона Фарфана, гол которого вывел сборную Перу​ на чемпионат мира-2018

"Наш Джефф выводит сборную Перу на ЧМ-2018! Невероятное достижение и браво нашему нападающему, ждем обратно в клубе, впереди много дел...!" - написал Геркус на своей странице в социальной сети.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018 //
Фарфан посвятил гол дисквалифицированному за допинг Герреро //
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