17:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Брызгалов: "Жду "Чуда на футбольном поле"


Бывший вратарь ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в Твиттере опубликовал фотографию со стадиона "Лужники", на котором в эти минуты сборная России играет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Снимок был сделан за несколько минут до стартового свистка.

"Игра скоро начнется. Жду "Чуда на футбольном поле", - написал Брызгалов.

Испания - Россия

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