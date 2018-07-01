Илья Брызгалов: "Жду "Чуда на футбольном поле"

Бывший вратарь ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в Твиттере опубликовал фотографию со стадиона "Лужники", на котором в эти минуты сборная России играет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Снимок был сделан за несколько минут до стартового свистка.

"Игра скоро начнется. Жду "Чуда на футбольном поле", - написал Брызгалов.

Game about to start, expectations “ Miracle on the soccer field” pic.twitter.com/uGnU8h5pLl – bryzgoalie30 (@bryzgoalie30) 1 июля 2018 г.

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