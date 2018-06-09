Илья Брызгалов: "Попробуйте не смотреть футболистам в кошелек"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что не стоит считать деньги российских футболистов. По его словам, все обусловлено рыночными отношениями.

– Негатив обусловлен одной простой вещью: все эти игроки, попавшие в сборную, получают очень много денег даже по европейским меркам. А выхлоп при этом куда меньший.

– А вы попробуйте не смотреть им в кошелек.

– Не получается. Особенно когда видишь, что игрок получает в пять раз больше, чем другой такого же уровня, просто потому что паспорт правильный.

– Давайте разберемся: у нас страна какая, с капиталистической системой? Рыночная экономика?

– Формально – да.

– Но ведь не плановая же. Рыночная. А в ней между людьми составляются договоры и контракты. И не важно, сколько ты стоишь. Важно – на сколько ты смог договориться. Это не проблемы игроков, что команды и хозяева этих команд платят им такие деньги. Если футболисту предлагают три миллиона евро – он что дурак от них отказываться? Если дают. Помните же нашу русскую пословицу: "Дают – бери, бьют – беги". Человеку дают такие деньги – он их и берет. Если бы вам в "Спорт-Экспрессе" предложили за вашу работу три миллиона евро – вы бы отказались?

– Нет.

– Ну вот. Так же и они. Это не их проблема. Это проблема работодателя.

– Но я же прекрасно понимаю, что три миллиона мне – это не рыночная цена. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"