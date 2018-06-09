Илья Брызгалов: "Обязательно надо пригласить Овечкина на чемпионат мира"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу. По его словам, как сможет сыграть сборная России, так и сыграет.

– Почему российские футболисты такие, какие они есть?

– Не знаю. Я футболом и так не очень интересуюсь, а российским – и подавно. Но чемпионат мира буду смотреть. Обязательно.

– Овечкина хотят пригласит на матч открытия ЧМ.

– Ну правильно – а как не пригласить. Обязательно надо пригласить.

– А поможет?

– Ну будьте вы немножко серьезнее. Вы же вроде солидный журналист.

– Просто глядя на сборную России по футболу, быть серьезным – невозможно. Исключительно предельно ироничным.

– Так вы сами перед ними какие-то нереальные задачи ставите, а потом начинаете нервничать.

– Я как раз наоборот – абсолютно спокоен и улыбаюсь.

– Ну а что тут – как смогут ребята, так и сыграют. Первый раз, что ли? Если хорошо выступят – вся страна удивится. Скажет: "Вау, здорово как". Мы всегда в них верили. А нет – скажет: "Ну а что теперь. Как-то раньше по-другому было?".

– Было. В 2008-м.

– Ну было и было.

– Сейчас вокруг сборной России огромное количество негатива.

– Ну а куда ж без негатива? Вы что, ребят, куда без него? Это же журналистам только и дай – помуссировать, косточки перемыть, все дела. Скандальчики любят люди. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"