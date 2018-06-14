Илья Авербух: "Неприличный жест Робби Уильямса - это все-таки некий ответ британским критикам"

Режиссер церемонии открытия чемпионата мира-2018 Илья Авербух отметил, что не знает, что хотел продемонстрировать Робби Уильямс своим неприличным жестом во время выступления в "Лужниках". Британский исполнитель во время песни Rock DJ показал в камеры средний палец и изменил куплет, спев "я сделал это бесплатно".

- Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест, - приводит "Р-Спорт" слова Авербуха. - Я как хореограф его не ставил точно. Думаю, это все-таки некий ответ критикам на его родине, которые набросились на Робби за участие в церемонии. Уверен, что к России этот жест не имел никакого отношения, нашу страну Уильямс задеть не хотел этим жестом. Ну что тут говорить, он большая звезда, знает, что делает.

Ранее Уильямс был раскритикован британской прессой за участие в церемонии открытия ЧМ в России.

"Я сделал это бесплатно". Робби Уильямс показал средний палец британским СМИ?