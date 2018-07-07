Илья Авербух: "Если нейтрализовали звездный состав Испании, то и полузащиту Хорватии закроем"

Чемпион мира-2002 по фигурному катанию, а сейчас тренер Илья Авербух дал свой прогноз на исход четвертьфинального матча ЧМ-2018 между Россией и Хорватией, который пройдет сегодня в Сочи на стадионе "Фишт". (21.00 по Москве).

- В матче с испанцами самым главным было то, что наша команда четко выполняла задание тренера, и это сработало, - сказал Авербух. - Я немножко побаиваюсь сегодняшней игры, потому что хорваты не столь титулованы как испанцы, но при этом сильные как команда. Надеюсь, наших ребят не захватит азарт, и они не начнут играть первым номером. Если станем действовать чисто тактически, как выстроит игру Черчесов, то, думаю, способны нейтрализовать более мастеровитых звезд и на характере победить.

Встреча будет тягучая и, не исключаю, что все перейдет в дополнительное время. России главное не пропустить в первые 30 минут или постараться забить, потому что тогда команды раскроются. Дальше будем ловить удачу.

- Звезд Хорватии наша полузащита сможет нейтрализовать?

- Думаю, да – за счет командной игры, подстраховки. Очень большой потерей считаю отсутствие Жиркова. Будем верить, что Головин возьмет на себя бремя лидерства и поможет нам. Если мы смогли нейтрализовать звездный состав Испании, то можем закрыть и этих ребят.

- Окончательный счет назовете?

- В основное и дополнительное время будет 2:2. А дальше - лотерея. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)