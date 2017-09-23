Илья Авербух: "ЧМ-2018 поможет преодолеть культурные барьеры. Пусть узнают, что у нас не только "Калинка-малинка"

Серебряный призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух выразил мнение, что чемпионат мира поможет развеять стереотипы о России. Авербух является послом ЧМ-2018 от Сочи.

- Я долгое время жил в США – там есть некоторое представление о России, но базируется оно на всеми нами ненавистных стереотипах, - цитирует Welcome 2018 Авербуха. - Некоторые вообще ограничиваются мнением, что Россия – это такая большая страна, где очень холодно и Красная площадь. Такие мероприятия, как чемпионаты мира, помогают преодолевать культурные барьеры. Пусть узнают, что не только "Калинка-малинка" у нас есть!