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16:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Авербух: "ЧМ-2018 поможет преодолеть культурные барьеры. Пусть узнают, что у нас не только "Калинка-малинка"


Серебряный призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух выразил мнение, что чемпионат мира поможет развеять стереотипы о России. Авербух является послом ЧМ-2018 от Сочи.

- Я долгое время жил в США – там есть некоторое представление о России, но базируется оно на всеми нами ненавистных стереотипах, - цитирует Welcome 2018 Авербуха. - Некоторые вообще ограничиваются мнением, что Россия – это такая большая страна, где очень холодно и Красная площадь. Такие мероприятия, как чемпионаты мира, помогают преодолевать культурные барьеры. Пусть узнают, что не только "Калинка-малинка" у нас есть!

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/mne-zapreshchali-igrat-v-futbol/

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