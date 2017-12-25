Ильсур Метшин: "Казань в полной боевой готовности перед ЧМ-2018"

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что столица Татарстана готова к проведению чемпионата мира-2018. В Казани пройдут матчи группового турнира Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия и Корея - Германия (27 июня), а также матч 1/8 финала и четвертьфинал.

- Отели на 99 процентов готовы, стадион готов, инфраструктура вокруг него готова, мы в полной боевой готовности благодаря международным спортивным событиям, которые проходили, и благодаря Кубку конфедераций, - цитирует ТАСС Метшина. - Любой житель Казани сможет ощутить себя болельщиком, придя сюда. Будет огромный экран, фастфуд, национальная выпечка, культурно-развлекательная программа. Большой променад, сквер со скамеечками, с малыми архитектурными формами. Это все останется казанцам.