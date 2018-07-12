Илона Корстин: "В России болельщики быстро разочаровываются в команде"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что чемпионат мира-2018 организован на очень высоком уровне. Также двукратный бронзовый призер Олимпийских игр назвала атмосферу на стадионах мирового первенства потрясающей.

– Мы с мужем стали участниками программы посещения всех матчей в "Лужниках", – цитирует Корстин teamrussia.pro. – Побывала, таким образом, на играх сборной России с Саудовской Аравией и Испанией, видела своими глазами, какая эйфория царила на трибунах, какой праздник наша команда подарила болельщикам. Один раз посетила также арену "Спартака". К фанатам футбола не принадлежу, но футбольный праздник заразил и меня. Атмосфера на стадионах и вокруг них потрясающая.

Вообще-то, у нас в России своеобразная манера боления. Болельщики быстро разочаровываются в команде. Вот и перед стартом ЧМ-2018 настрой был пессимистичным. Но как только наша сборная подарила надежду, все перевернулось на 180 градусов. Появились и любовь, и поддержка. Публика принялась болеть за команду всем сердцем, буквально со слезами на глазах. Да и сами футболисты, мне кажется, получили огромное удовольствие от турнира. И оказалось, что не все так уж плохо в России с футболом, как представлялась. И в нашей стране футбол есть.

Приятно, что чемпионат мира организован на очень высоком уровне. При проходе на стадионы не было длинных очередей, а внутри арен имелось все, что нужно для зрителя.

Важно, что прекрасная организация благоприятно влияет на имидж нашей страны в целом. Ведь в последнее время за рубежом мало хорошего говорили о России, и многие любители футбола приехали с предвзятым отношением к нашей стране и ее гражданам. Теперь же они убедились, что медведи по улицам не ходят и что россияне – гостеприимные люди. Мне, в частности, звонили партнеры из клубов Единой лиги ВТБ, поздравляли с успехами нашей сборной. При этом представители клубов из Латвии и Эстонии говорили, что у них очень позитивно отзываются об организации футбольного чемпионата.

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