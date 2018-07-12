Илона Корстин: "После вылета сборной России болею за Францию"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассчитывает на то, что сборная Франции обыграет Хорватию в финале чемпионата мира. Экс-баскетболистка поддерживает трехцветных, в том числе потому, что шесть лет выступала за французский "Бурже".

– Изначально болела за Россию, а после того как наша сборная покинула турнир, переключилась на Францию, – цитирует Team Russia Корстин. – Вчера поздравила французских друзей с выходом в финал. В этой стране спорт в целом на высоком уровне: и футбол, и гандбол, и баскетбол. У французов отличная система подготовки детей. Есть чему поучиться. Желаю победы в заключительном матче в "Лужниках" сборной Франции. Впрочем, чемпионат мира в любом случае удался.

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

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