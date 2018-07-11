Илона Корстин: "После вылета России с ЧМ-2018 болею за Францию"

Двукратный олимпийский призер по баскетболу, гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что посетит матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия, а на турнире после вылета России болеет за сборную Франции.

– Мы с мужем стали участниками программы посещения всех матчей в "Лужниках", – цитирует teamrussia.pro Корстин. – Побывала, таким образом, на играх сборной России с Саудовской Аравией и Испанией, видела своими глазами, какая эйфория царила на трибунах, какой праздник наша команда подарила болельщикам. Один раз посетила также арену "Спартака". К фанатам футбола не принадлежу, но футбольный праздник заразил и меня. Атмосфера на стадионах и вокруг них потрясающая.

Вообще-то у нас в России своеобразная манера боления. Болельщики быстро разочаровываются в команде. Вот и перед стартом ЧМ-2018 настрой был пессимистичным. Но, как только наша сборная подарила надежду, все перевернулось на 180 градусов. Появились и любовь, и поддержка. Публика принялась болеть за команду всем сердцем, буквально со слезами на глазах. Да и сами футболисты, мне кажется, получили огромное удовольствие от турнира. И оказалось, что не все так уж плохо в России с футболом, как представлялась. И в нашей стране футбол есть.

– Вы шесть лет играли в "Бурже", где вас ввели в Зал славы. Наверняка, неравнодушны к успехам на ЧМ-2018 сборной Франции?

– Изначально болела за Россию, а после того, как наша сборная покинула турнир, переключилась на Францию. Вчера поздравила французских друзей с выходом в финал. В этой стране спорт в целом на высоком уровне: и футбол, и гандбол, и баскетбол. У французов отличная система подготовки детей. Есть, чему поучиться. Желаю победы в заключительном матче в "Лужниках" сборной Франции. Впрочем, чемпионат мира в любом случае удался.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)