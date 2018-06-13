Икер Касильяс: "Надеюсь, с помощью футбола мы сделаем мир более открытым и толерантным"

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс выступил на открытии международного форума "Футбол для дружбы" на основе одноименной социальной программы.

- Для меня огромная честь видеть здесь столько счастливых людей, - говорит Касильяс. - Я хотел бы отметить две самых главных для меня в футболе вещи – дружбу и футбол. Я надеюсь, что здесь футбол откроет вам ворота не только в футбольную жизнь, но и в жизнь во всех сферах. Здесь, на этом форуме, присутствуют представители 211 стран, люди со всего мира, любящие футбол, собрались здесь. Я надеюсь, что с помощью футбола мы сможем сделать мир более толерантным и открытым. В завершение речи хочу сказать – насладитесь чемпионатом мира по футболу в России! (Иван ТОРОПЦЕВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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