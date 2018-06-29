Икер Касильяс: "Испании предстоит очень сложная игра в 1/8 финала"

Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс считает, что испанцам будет сложно в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против России. Матч состоится 1 июля на стадионе "Лужники".

– Испанской команде предстоит очень сложная игра, – сказал он "Известиям". – Футболистам надо быть максимально сконцентрированными все 90 минут матча, а если потребуется, то и 120. К тому же наша сборная будет встречаться с хозяевами турнира на стадионе, который вмещает около 80 тысяч человек. Наши соперники получат фантастическую поддержку, а это всегда важный фактор. Поэтому я бы не стал выделять фаворита этой пары. В групповом турнире футболисты сборной России доказали, что не только хорошо умеют играть в футбол, но и проявили характер, волю к победе. У вас есть несколько очень сильных игроков группы атаки, а также опытные защитники с Игорем Акинфеевым в воротах.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ