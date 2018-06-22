Икарди понравился пост Перишича о победе сборной Хорватии над Аргентиной

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди в Инстаграме оценил лайком фотографию одноклубника Ивана Перишича о победе сборной Хорватии над его национальной командой (3:0) в матче чемпионата мира-2018. Форвард не был вызван в сборную. По неофициальной информации, такое решение было принято капитаном южноамериканской команды Лионелем Месси.
Потерпев поражение от хорватов, аргентинцы подходят к игре с Нигерией на ЧМ-2018 с одним набранным очком. Таким образом, шансы "альбиселесте" на попадание в 1/8 финала чемпионата мира являются очень низкими.
Матч между сборными Нигерии и Аргентины состоится 26 июня, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
Mauro Icardi 'likes' Ivan Perisic's #CRO team photo after they beat his #ARG 3-0... #WorldCup #FCIM pic.twitter.com/az51Q81LaJ– footballitalia (@footballitalia) 22 июня 2018 г.
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