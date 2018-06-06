Игуаин поддерживает решение об отмене матча Израиль - Аргентина

Сборная Аргентины отказалась от проведения товарищеского матча с Израилем в Иерусалиме 9 июня. Причиной стали угрозы со стороны представителей Палестины. Форвард аргентинцев Гонсало Игуаин поддержал решение отменить встречу.



– Наконец-то было принято верное рашение, – цитирует ESPN Игуаина.



Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, несмотря на отказ от этой встречи, хочет до начала чемпионата мира все же провести одну игру, которая, веротяно, пройдет в Барселоне.





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