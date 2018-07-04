21:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игру Россия - Хорватия будут судить бразильцы, замбиец и анголец


Стали известны арбитры на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия. Встречу обслужит бригада во главе с бразильцем Сандру Риччи. Ассистировать ему будут соотечественники Эмерсон Де Карвалью и Марселу ван Гассе. Четвертый арбитр - Янни Сиказве из Замбии, резервный ассистент - Жерсон Эмилиану душ Сантуш из Анголы.

Матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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