Игроков сборной Саудовской Аравии не будут наказывать за поражение от России

Федерация футбола Саудовской Аравии отрицает информацию о том, что три игрока национальной команды будут наказаны за поражение от России (0:5) в матче открытия чемпионата мира.

Ранее СМИ со ссылкой на главу саудовской федерации футбола Аделя Иззата сообщали, что за неподобающую игру в матче с россиянам будут наказаны вратарь Абдуллах Аль-Муайуф, защитник Омар Хавсави и нападающий Мохаммед Аль-Сахлави.

- Саудовский телеканал "Аль-Арабия" ввел в заблуждение общественность, написав, будто глава Федерации футбола Саудовской Аравии обвинил нескольких игроков сборной в поражении в матче с российской командой, чем унизил одних футболистов перед другими. Но поражение в игре – это показатель уровня всей сборной, - говорится в заявлении пресс-службы Федерации. - Команда будет работать над своими ошибки в ближайшее время, чтобы продемонстрировать достойный уровень игры в последующих матчах турнира.

Напомним, саудовцам также предстоят игры со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).