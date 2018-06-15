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Игроков сборной Саудовской Аравии накажут за поражение от России

Четверг. Москва. Игроки сборной Саудовской Аравии не удержали Денисе ЧЕРЫШЕВА, который забил свой первый мяч на ЧМ-2018. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Четверг. Москва. Игроки сборной Саудовской Аравии не удержали Денисе ЧЕРЫШЕВА, который забил свой первый мяч на ЧМ-2018. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что игроки сборной будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за крупное поражение в матче чемпионата мира-2018 против России (0:5). Руководство не ждало от своих игроков поражения с крупным счетом, поэтому они будут наказаны.

- Результат совсем не удовлетворительный, он не отражает программу подготовки вообще, - цитирует youm7.com Иззата. - Несколько игроков, в частности, вратарь Абдуллах Аль-Муайуф, защитник Омар Хавсави и нападающий Мохаммед Аль-Сахлави будут наказаны за плохой уровень игры в матче с Россией.

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Россия – Саудовская Аравия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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