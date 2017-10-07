Игроки "Тосно" и "Амкара" - в стартовом составе Белоруссии на матч с Голландией

Стали известны составы Белоруссии и Голландии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. На поле в составе хозяев появится хавбек "Тосно" Александр Карницкий, а также Сергей Баланович из "Амкара". Еще четыре футболиста ранее защищали цвета российских клубов: Сергей Политевич (экс-"Крылья Советов"), Иван Маевский (экс-"Анжи"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург") и Игорь Стасевич (экс-"Волга").

Напомним, что у Голландии из-за травмы игру пропускает хавбек "Спартака" Квинси Промес.

Белоруссия: Черник - Риос, Янушкевич, Политевич, Володько - Драгун, Маевский - Сигневич, Карницкий, Стасевич - Баланович.

Запасные - Игнатович, Гутор, Бурко, Быков, Евдокимов, Гаврилович, Ковалев, Матвейчик, Сачивко, Сарока, Скавыш.

Голландия: Силлессен, Янмат, ван Дейк, Рекик, Блинд - Вайналдум, Вильена - Роббен, Преппер, Бабел, Янссен.

Запасные - Зут, Стекеленбург, ван Гинкел, ван де Бек, де Лигт, Депай, Классен, Локадия, Тете, Худт.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.