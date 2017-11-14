Игроки сборной Швеции снесли студию Eurosport на поле после выхода на ЧМ-2018

Игроки сборной Швеции разнесли студию телеканала Eurosport во время прямого эфира после выхода на чемпионат мира 2018 года. Футболисты решили отпраздновать вместе с журналистами и накинулись на них, после чего начали танцевать. В результате шведы перевернули комментаторскую стойку, расположенную на поле.
Напомним, по итогам двух стыковых матчей Швеция победила Италию (1:0) и пробилась в финальную часть ЧМ-2018, которая пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Италия впервые с 1958 года не примет участия в турнире.
The Sweden side crash Eurosport's pitch-side studio as they celebrate going to the World Cup! 🇸🇪 🎉 pic.twitter.com/x0BMN38fYK– Eurosport UK (@Eurosport_UK) 13 ноября 2017 г.