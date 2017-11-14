Игроки сборной Швеции снесли студию Eurosport на поле после выхода на ЧМ-2018

Игроки сборной Швеции разнесли студию телеканала Eurosport во время прямого эфира после выхода на чемпионат мира 2018 года. Футболисты решили отпраздновать вместе с журналистами и накинулись на них, после чего начали танцевать. В результате шведы перевернули комментаторскую стойку, расположенную на поле.

Напомним, по итогам двух стыковых матчей Швеция победила Италию (1:0) и пробилась в финальную часть ЧМ-2018, которая пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Италия впервые с 1958 года не примет участия в турнире.