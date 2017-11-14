Игроки сборной Швеции побрили налысо Гранквиста после выхода на ЧМ-2018

Футболисты сборной Швеции побрили налысо защитника Андреаса Гранквиста после выхода команды в финальную часть чемпионата мира 2018 года. В понедельник шведы в ответном стыковом матче сыграли вничью с Италией (0:0) и по сумме двух встреч пробились на ЧМ.

– Я горд. Это был последний шанс для меня сыграть на чемпионате мира, – приводит Aftonbladet слова Гранквиста. – Будет невероятно завершить карьеру в России на ЧМ. Я сказал парням, что, если мы выйдем на ЧМ, они могут побрить меня налысо. Я думал, что они об этом забыли, но они сразу же побрили меня в раздевалке.

Прости их, Буффон. Италия не едет в Россию