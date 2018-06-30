12:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игроки сборной России встретили аплодисментами речь Мутко перед тренировкой


В Новогорске началась тренировка сборной России в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией. Все 23 футболиста занимаются в общей группе.

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко выступил перед командой до установки Станислава Черчесова в центральном круге. Речь бывшего президента РФС встретили аплодисментами. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Встреча Испания - Россия состоится завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 17.00 по московскому времени.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ