Игроки сборной России встретили аплодисментами речь Мутко перед тренировкой

В Новогорске началась тренировка сборной России в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с Испанией. Все 23 футболиста занимаются в общей группе.

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко выступил перед командой до установки Станислава Черчесова в центральном круге. Речь бывшего президента РФС встретили аплодисментами. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Встреча Испания - Россия состоится завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 17.00 по московскому времени.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ