Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании игроки сборной России обратились к болельщикам. Видео опубликовано в официальном Инстаграме команды.
Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании. Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней ещё больше! Играй за нас! За всех! За каждого! ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #ИспанияРоссия #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого
Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 30 Июн 2018 в 2:06 PDT
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/