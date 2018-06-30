13:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией


Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании игроки сборной России обратились к болельщикам. Видео опубликовано в официальном Инстаграме команды.

 

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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