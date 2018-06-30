Игроки сборной России обратились к болельщикам перед матчем с Испанией

Игроки сборной России обратились к болельщикам накануне исторического матча 1/8 финала Чемпионата мира против Испании. Ваша горячая поддержка очень помогала команде на групповом этапе, а на стадии плей-офф мы нуждаемся в ней ещё больше! Играй за нас! За всех! За каждого! ⠀ #СборнаяРоссии #ЧМ2018 #ИспанияРоссия #ВместеМыКоманда #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 30 Июн 2018 в 2:06 PDT