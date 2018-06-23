Игроки сборной Мексики вышли к фанатам из отеля и попросили не шуметь ночью

Игроки сборной Мексики попросили своих болельщиков вести себя потише ночью накануне матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Кореи. Отмечается, что фанаты расположились перед отелем, где проживают футболисты. Они скандировали их имена и распевали песни. Тогда игроки вышли на улицу и попросили вести себя потише и дать им отдохнуть.

- Мы очень рады поддержке, которую здесь получаем. Хочу поблагодарить всех вас, но мы хотим попросить дать нам отдохнуть. Завтра предстоит очень важная игра, и мы хотим доставить вам удовольствие своей игрой. Поэтому мы очень просим вас не шуметь, – отметил капитан мексиканцев Рафаэль Маркес.