Игроки сборной Чили создали чат, не пригласив туда Браво

Игроки сборной Чили не стали добавлять своего партнера по национальной команде Клаудио Браво в чат в WhatsApp. Как сообщает Marca, это связано со словами жены голкипера, которая нелицеприятно высказалась об игроках чилийской сборной.

После того, как сборная Чили не вышла на чемпионат мира-2018 жена Браво обвинила футболистов в пьянстве. Игроки национальной команды покинули старую группу и создали новую, назвав ее "Ла роха" без жаб".

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