Игроки сборной Бельгии получат по 358 тысяч евро за третье место на ЧМ-2018

Каждый из игроков сборной Бельгии, которая на чемпионате мира-2018 заняла третье место, получит по 358 500 евро, утверждает Derniere heure. По информации источника, в эту сумму войдут 313,5 тысячи евро призовых, а также 45 тысяч евро за право на их фото и видеосъемку.

Главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес, под руководством которого команда добилась лучшего результата в своей истории, получит премию в размере 750 тысяч евро.

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