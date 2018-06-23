Игроки сборной Австралии в субботу осмотрят достопримечательности Казани

Защитник сборной Австралии Джош Рисдон сказал, что некоторые игроки команды сегодня, 23 июня, воспользуются выходным, чтобы осмотреть достопримечательности Казани. По мнению игрока обороны, такой вариант досуга поможет им подготовиться к матчу чемпионата мира против Перу.

– Для нескольких ребят получится несколько смешанный день, – цитирует ТАСС Ридсона. – У нас будет небольшое собрание перед обедом, на котором мы разберем последнюю встречу и обсудим предстоящую. А после нам будет предоставлено свободное время, думаю, ребята потратят его на то, чтобы посмотреть город, его достопримечательности.

Это хорошо – отключиться на небольшой период времени, чтобы после вновь сосредоточиться на предстоящем матче с командой Перу.

После двух туров австралийцы занимают третье место в турнирной таблице группы C, набрав одно очко. Для выхода в плей-офф им нужно обыграть Перу а также рассчитывать на то, что Дания проиграет Франции. Последним для попадания в 1/8 финала с первого места достаточно сыграть вничью.

Матч Австралия – Перу состоится во вторник, 26 июля. Встреча пройдет в Сочи. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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