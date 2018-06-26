Игроки сборной Аргентины настраивались на матч с Нигерией, исполняя песни с фанатами. Видео

Болельщики сборной Аргентины накануне матча 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Нигерией пришли к отелю, где остановилась их команда, чтобы поддержать футболистов пением. Игроки вышли к фанатам и вместе с ними спели.

Напомним, что перед третьим туром у Аргентины всего одно очко, добытое в матче с Исландией (1:1). После поражения от Хорватии (0:3) выход аргентинцев в плей-офф оказался под угрозой.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ