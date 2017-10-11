Игрокам сборной Венесуэлы перед игрой с Парагваем привели в отель проституток

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель рассказал, что игрокам национальной команды в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Парагвая привели проституток. Венесуэльцы, досрочно лишившиеся шансов попасть на чемпионат мира, обыграли Парагвай и оставили его за бортом турнира.

- Перед матчем была применена очень старая стратегия - мы увидели в отеле "симпатичных девушек", пытавшихся наладить контракт с футболистами, - цитирует El Mundo Deportivo Дудамеля. - Это нас только рассмешило. Мы не знали, кто их отправил, но никто не соблазнился, и мы профессионально взяли три очка.