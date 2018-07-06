Игрокам с двойным гражданством могут запретить играть за сборную Швейцарии

Генеральный секретарь Швейцарского футбольного союза Алекс Мишер предложил запретить играть за сборную страны игрокам с двойным гражданством. По информации Tages Anzeiger, федерация испытывает давление со стороны ФИФА из-за скандала на чемпионате мира-2018. В матче Швейцарии против Сербии (2:1) авторы голов Гранит Джака и Джердан Шачири, празднуя забитые мячи, изобразили орла с флага Албании, намекая на косовское происхождение. Кроме того, у Шачири на бутсе был изображен флаг Косова.

Мишер предлагает игрокам с двойным гражданством отказываться от одного из паспортов ради выступления за ту или иную сборную, а также финансировать только футболистов с одним швейцарским гражданством.

Сборная Швейцарии на ЧМ-2018 дошла до 1/8 финала, где уступила Швеции (0:1).

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