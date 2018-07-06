Игрок "Сокола" сыграл свадьбу под гимн ЧМ-2018

Защитник клуба ПФЛ "Сокол" Дмитрий Котюх и его невеста Алина сегодня, 6 июля, сыграли свадьбу под гимн чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу саратовского ЗАГСа. Церемония прошла в футбольном стиле.

– Сегодня состоялась регистрация брака игрока ПФК „Сокол-Саратов“ Дмитрия Котюха и его невесты Алины, – говорится в сообщении пресс-службы. – Церемония бракосочетания выдержана в футбольном стиле: родители невесты были в футболках с надписями „Команда невесты“, а родители жениха – „Команда жениха“. Невеста перед ЗАГСом выпустила в небо баннер с девичьей фамилией, привязанный к воздушным шарам в виде футбольных мячей.