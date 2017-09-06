Игрок сборной Узбекистана узнал о вылете из отбора ЧМ-2018 прямо во время флеш-интервью

Защитник сборной Узбекистана узнал о том, что команда лишилась шансов на выход на ЧМ-2018 прямо во время флеш-интервью после матча с Кореей (0:0). Узбекская сборная не смогла победить корейцев и напрямую попасть в финальную стадию турнира. Ей нужно было, чтобы Иран побеждал Сирию, чтобы выйти в стыковые матчи с третьего места. Сирийцы сравняли счет на третьей добавленной ко второму тайму минуте (2:2).

- У нас еще есть шансы. Заняли третье место. Но будет сложно, - сказал игрок.

- Сирия сыграла 2:2. Мы четвертые.

- Разве Иран не выиграл 2:1?

- Нет, 2:2.

- Ох... Значит, теперь все плохо. Мне сказали, что матч закончился со счетом 2:1. Значит все закончилось... Даже не знаю. Простите, я не готов к ответу.