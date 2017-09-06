Игрок сборной Узбекистана узнал о вылете из отбора ЧМ-2018 прямо во время флеш-интервью

Защитник сборной Узбекистана узнал о том, что команда лишилась шансов на выход на ЧМ-2018 прямо во время флеш-интервью после матча с Кореей (0:0). Узбекская сборная не смогла победить корейцев и напрямую попасть в финальную стадию турнира. Ей нужно было, чтобы Иран побеждал Сирию, чтобы выйти в стыковые матчи с третьего места. Сирийцы сравняли счет на третьей добавленной ко второму тайму минуте (2:2).
- У нас еще есть шансы. Заняли третье место. Но будет сложно, - сказал игрок.
- Сирия сыграла 2:2. Мы четвертые.
- Разве Иран не выиграл 2:1?
- Нет, 2:2.
- Ох... Значит, теперь все плохо. Мне сказали, что матч закончился со счетом 2:1. Значит все закончилось... Даже не знаю. Простите, я не готов к ответу.
Сборная Узбекистана была в шаге от участия в ЧМ-2018. Защитник команды узнал плохие новости прямо во время интервью: pic.twitter.com/M4HrVf2SKf– Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 6 сентября 2017 г.