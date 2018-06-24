Игрок сборной Панамы Годой привезет из России матрешку

Полузащитник сборной Панамы Анибаль Годой планирует привести из России с чемпионата мира-2018 сувенир - матрешку. Панамцы проиграли два стартовых матча на дебютном ЧМ - 0:3 с Бельгией и 1:6 с Англией - и лишились шансов на выход в плей-офф.

- Это потрясающий чемпионат, мы счастливы, что смогли приехать в такую страну с совершенно новой культурой, - цитирует "Р-Спорт" Годоя. - Мы довольны всем и благодарны организаторам за отличный турнир. Пока не знаю, что привезу в качестве сувенира. Думаю, что матрешку.