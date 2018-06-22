Игрок сборной Коста-Рики: "Футбол жесток, но мы можем гордиться собой"

Полузащитник испанского "Депортиво" и сборной Коста-Рики Сельсо Борхес после поражения от Бразилии (0:2) отметил, что команде хотелось выйти из группы, но, несмотря на невыполнение задачи, костариканцы могут гордиться своим выступлением на турнире.

- Футбол жесток. Жаль пропускать два мяча в дополнительное время после стольких приложенных усилий, - сказал Борхес. - Конечно, хотелось выйти из группы, и сейчас нам грустно, но мы гордимся нашей сборной и не чувствуем себя хуже других.



Ни в коем случае не назову наше выступление провалом, мы получили важный опыт, показали хорошую игру. Поздравляем бразильцев - нам почти удалось выстоять, но они воспользовались секундной возможностью. Это уровень.

Было странно, когда судья обратился к помощи ВАР - сначала мы ничего не понимали, но лучше пусть будет так, чем принять несправедливое решение. Мы продолжаем представлять нашу страну, поэтому в последней игре, которая уже ничего не будет для нас решать, постараемся обязательно победить. (Егор БЫЧКОВ)

ВАР победил Неймара, Неймар – Коста-Рику //

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