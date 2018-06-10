Игрок сборной Ирана восхищен стадионами ЧМ-2018

Полузащитник сборной Ирана по футболу Омид Эбраими восхищен стадионами чемпионата мира-2018. Иранцы первыми из сборных-участниц ЧМ-2018 прибыли в Россию. В пятницу они победил Литву в товарищеском матче (1:0) на стадионе "Спартак".

- В пятницу мы провели товарищеский матч против Литвы на стадионе "Спартак", могу сказать, что мне очень понравилось качество газона и архитектурная составляющая арены, - цитирует ТАСС Эбраими. - Я уже посмотрел фотографии и презентации остальных стадионов, с уверенностью говорю, что восхищен всеми стадионами в России, которые были построены к чемпионату мира. Мои товарищи по национальной сборной Сердар Азмун и Саид Эззатоллахи рассказывали мне, какую работу провела Россия при подготовке мирового первенства, когда я приехал к вам, то убедился в этом окончательно.

Нам предстоят тяжелые матчи в групповом турнире. Ни для кого не секрет, что игра с Марокко станет ключевой для нашей сборной, но нам все по силам. Если выиграем в первом матче, то можно уже будет смело говорить о шансах на выход из группы, а пока что предлагаю подождать с прогнозами.

Иран сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

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