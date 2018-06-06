Игрок сборной Ирана: "Рамадан не сильно влияет на процесс тренировок"

Нападающий сборной Ирана Реза Гучаннеджад признался, что пост во время Рамадана не оказывает особого влияния на подготовку к чемпионату мира. В среду иранская команда провела первую тренировку на базе московского "Локомотива" в Баковке.

- Рамадан не слишком сильно влияет на тренировочный процесс, - цитирует РИА Новости Гучаннеджада. - Футбол - это такой вид спорта, где требуется особый подход из-за больших физических нагрузок, поэтому у нас есть некоторые послабления. Вообще нас ждут три важных матча, в частности очень принципиальная игра с Марокко, которая станет для нас почти финалом. Поэтому сейчас наши мысли заняты только подготовкой к трем матчам группового этапа.

Он также отметил, что сборной Ирана досталась сильная группа.

- Марокко - одна из лучших африканских сборных и очень сильный соперник. С ними будет сложно, но мы настроены проявить свои лучшие качества. У нас очень мощная группа, но при этом мы не сдадимся, - сказал Гучаннеджад.

Сборная Ирана в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалией (25 июня, Саранск).