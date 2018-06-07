Игрок сборной Ирана: "Локомотив" предоставил шикарные условия для тренировок"

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд сообщил, что "Локомотив" предоставил прекрасные тренировочные и медицинские условия на базе в Баковке. Именно там располагается иранская команда, приехавшая в Москву 5 июня.

- Я очень рад, что мы уже приехали в Москву, у нас шикарная база, сейчас у нас шикарные условия и тренировочные, и медицинские, которые предоставил "Локомотив", поэтому мы счастливы, - цитирует Бейранванда ТАСС. - На данный момент мы полностью сконцентрированы на первой игре против Марокко, это для нас будет очень важный матч в группе, подобный финалу, и только после этого будем думать об Испании и Португалии.

Сборная Ирана в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалией (25 июня, Саранск).