Игрок Саудовской Аравии: "Не стоит обращать внимания на товарищеские матчи России"

На пресс-конференции, состоявшейся перед тренировкой сборной Саудовской Аравии на базе в Удельном парке, аравийские футболисты Яхья Аль-Шехри и Абдулла Отаиф сказали, что считают Россию сложным соперником. Тем не менее, по их словам, надеются на победу и рассчитывают на выход из группы на чемпионате мира.

– Что вы думаете о матче открытия против сборной России? – вопрос Яхья Аль-Шехри.

– Думаю, игра будет очень сложной, но я надеюсь, что она сложится для нас удачно. Не стоит обращать внимание на результаты товарищеских матчей россиян. Россия – хорошая команда с классными игроками. Она сильна коллективно и индивидуально, особенно в защите. У нас есть еще три дня, чтобы как следует изучить ее. Но в первую очередь мы должны быть сконцентрированы на нашей игре. И я надеюсь, мы сможем взять три очка.

– У России классная сборная и сильные игроки, – отметил Абдулла Отаиф. - Но нам нужно больше думать о нашей игре, а не о других вещах. Мы хотим порадовать наших болельщиков, пройти в следующий раунд – и, как знать, может быть, еще дальше. Но для этого нам нужно много работать. (Егор БЫЧКОВ)

"​СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

Футболист сборной Саудовской Аравии Яхья Аль-Шехри надеется на победу в матче против России. А его партнер по команде Абдулла Отаиф рассчитывает на выход из группы. pic.twitter.com/LueMOTUonv – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 11 июня 2018 г.

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