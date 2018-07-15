Игорь Яновский: "Модрич стал лучшим справедливо – Мбаппе для этого звания не хватило пары голов"

Бывший полузащитник сборной России, ЦСКА и "ПСЖ" Игорь Яновский в интервью "СЭ" поделился мнением о финале ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2).

- Франция победила с большим запасом - за счет чего Хорватия могла обыграть ее?

- Шансы имелись, балканцы это доказали в предыдущих встречах. В этом матче, может быть, тактику неудачную выбрали, не исключено, что следовало действовать от обороны. Думал, что будет не очень интересная игра, но в итоге получилось шесть голов. Надо сказать хорватам "спасибо" за то, что продемонстрировали такой футбол. У Франции есть Мбаппе, Гризманн и другие ребята, которые не прощают ошибок.

- Может, пенальти "шашечных" надломил?

- У хорватов опытные игроки, и чтобы из-за одного пенальти рассыпаться... Не думаю. Им сил скорее не хватило – провели три подряд встречи с дополнительным временем. Психологически и физически не смогли добавить в концовке.

- Францию упрекали за оборонительный футбол, они ответили скептикам победой на ЧМ?

- Все-таки Дешам не являлся атакующим игроком. И опыт проигранного домашнего финала на Евро-2016 сказался – французы стали более осторожными. Тактика сработала, и упрекать кого-то смысла нет.

- Справедливо, что Модричу дали приз лучшего игрока чемпионата?

- Думал, что его получит кто-то из победителей, но Модрич, безусловно, заслужил это звание. Все матчи провел на высоком уровне и довел команду до финала.

Гризманн с учетом тактики французов не так ярко выглядел. Да, он в решающие моменты забивал, вел за собой, но не играл, как лучший футболист турнира.

- Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку турнира.

- Он мог претендовать и на абсолютно лучшего. Чуть-чуть не хватило, пары голов. (Арман МКРТЧЯН)

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