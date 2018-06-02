Игорь Смольников: "Назначение Семака — отличная новость. Если он вернет Анюкова, будет здорово"

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников заявил, что рад назначению Сергея Семака на пост главного тренера петербургского клуба, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Как в команде себя чувствует Мариу Фернандес, который даже не говорит по-русски? Ощущает ли он себя частью команды? - вопрос от бразильского журналиста.

- Непосредственно игровые моменты Мариу все понимает. Какие-то вещи подсказывает ему переводчик. Но Фернандес уже много лет в России, никаких проблем.

- Сейчас уже чувствуете, что чемпионат мира - совсем рядом?

- Мы вернулись со сборов в Австрии, сейчас с каждым днем все это будет ощущаться сильнее и сильнее. Особенно после игры с Турцией. Пока же мы думаем непосредственно о ней. Эмоции нужно отключить.

- Находясь в сборной, вы узнали о назначении Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита". Как отреагировали?

- Я думаю, это отличная новость для всех нас. Хочу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог всем нам как можно больше побед.

- Он хочет вернуть в команду Анюкова..

- Так это здорово! Он тренер, ему виднее.