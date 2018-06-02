Игорь Смольников: "Назначение Семака — отличная новость. Если он вернет Анюкова, будет здорово"

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Смольников заявил, что рад назначению Сергея Семака на пост главного тренера петербургского клуба, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
- Как в команде себя чувствует Мариу Фернандес, который даже не говорит по-русски? Ощущает ли он себя частью команды? - вопрос от бразильского журналиста.
- Непосредственно игровые моменты Мариу все понимает. Какие-то вещи подсказывает ему переводчик. Но Фернандес уже много лет в России, никаких проблем.
- Сейчас уже чувствуете, что чемпионат мира - совсем рядом?
- Мы вернулись со сборов в Австрии, сейчас с каждым днем все это будет ощущаться сильнее и сильнее. Особенно после игры с Турцией. Пока же мы думаем непосредственно о ней. Эмоции нужно отключить.
- Находясь в сборной, вы узнали о назначении Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита". Как отреагировали?
- Я думаю, это отличная новость для всех нас. Хочу поздравить Сергея Богдановича. Дай Бог всем нам как можно больше побед.
- Он хочет вернуть в команду Анюкова..
- Так это здорово! Он тренер, ему виднее.
- Сергей Семак
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Александр Анюков
- Мариу Фернандес
- Чемпионат мира 2018
Serenky25
Семак еще не пришел, а футболеры ему уже советы раздают. Что ему делать.
14:54
Семь ветров
Вот бы Фазу вернуть, Витя затащит!
14:45
kaop60
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
14:40
клад555
баламошка...что ж ты в каждой бочке затычка!Не тебе рассуждать,что делает Семак!В таком болоте нелегко ему будет!
14:31
баламошка
Возвращение Анюкова - плохой знак. Тем самым Семак признаётся в том, что один не может справиться с разнообразным коллективом футболистов. Специально ведь берёт трудягу-молчуна Анюкова, чтобы другим показать: "молчи и работай!". Понятно, что этот пиар ход рассчитан на латиносов, чтоб они смотрели и удивлялися как пашет на тренировках Анюков) Подействует ли на их загадочную латиноамериканскую душу это (особенно в перспективе) - большой вопрос. Баламошка за индивидиальные беседы, пусть и через переводчика.
14:07