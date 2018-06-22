Игорь Смольников: "Мы прошли очень хорошую подготовку, которая сейчас дает результат"

Защитник сборной России Игорь Смольников после тренировки в Новогорске отметил, что команда хорошо готова физически. Игрок обороны заверил, что высокая температура не мешает команде готовиться к заключительному матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая, который состоится в Самаре 25 июня.

– Жарковато сегодня.

– Да нет. Отлична погода для тренировок. Никаких проблем.

– Вам приходилось тренироваться, когда погода была не самая лучшая. Только Лунев один раз сказал, что была хорошая погода, а все остальное время не очень.

– Ничего страшного. Это никак не влияет на нашу подготовку.

– Зарубежная пресса уже предлагает проверить сборную России на допинг, потому что по многим физическим показателям вы – одни из лучших на турнире. Как относиться к таким вещам?

– Мы просто очень хорошо подготовились в Австрии, и в том году у нас на Кубке Конфедераций была хорошая подготовка. Мы себя достаточно неплохо чувствовали физически. И в этом году прошли очень хорошую подготовку, которая сейчас дает результат. Это самое главное.

– Такие новости не вызывают улыбку?

– Если честно, я об этом не читал, но хорошо, что мы так здорово готовы физически. Это самое главное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ