Игорь Смольников: "Мы не думаем о плей-офф, потому что впереди важный матч"

Защитник сборной России Игорь Смольников после тренировки в Новогорске сказал, что на скамейке запасных сидеть гораздо тяжелее, чем играть. Игрок обороны отметил, что команда намерена показать максимум своих возможностей в заключительном матче группового турнира домашнего чемпионата мира против Уругвая.
– Главный тренер Станислав Черчесов заявил, что матч с Уругваем не будет проходным. Сложно будет на него настроиться, зная, что задача выполнена?
– Это чемпионат мира. У кого-то он раз в карьере и мы отдадим все сил, чтобы победить. В каждом матче мы играем только на победу вне зависимости вышли мы из группы или еще не вышли. Надо показать максимум, на что мы способны.
– Думаете о том, кто может попасть в плей-офф?
– Нет, мы не думаем об этом, потому что у нас впереди важный матч. У них точно также еще ничего не решено и все будет решаться в последний игровой день, так что глупо выбирать и думать о каком-то сопернике.
– Артем Дзюба, находясь на скамейке запасных, сказал, что копил силы для того, чтобы выйти потом на поле. У вас есть такие же ощущения?
– Могу сказать, что на замене сидеть гораздо тяжелее. После игры ты выхолощен морально и физически, потому что переживаешь. Самое главное – это результат и победа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
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