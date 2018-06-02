Игорь Смольников: "Может ли сборная прибавить за эти две недели? Я считаю, у нас очень талантливая молодежь"

Защитник сборной России Игорь Смольников не согласился с утверждением, что наша команда не готова к чемпионату мира. По его словам, матч против сборной Турции станет более показательным, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Когда наша команда проигрывала Франции или Бразилии, все говорили, что мы просто встречаемся с лучшими сборными мира. Сейчас же мы уступили Австрии, игроки которой вообще в отпуске. До чемпионата мира две недели. Вас не пугает то, что команда пока совсем не готова к турниру?

- Я не согласен. Посмотрим после матча с Турцией. А непосредственно на чемпионате мира покажем, на что мы способны и как готовились. Надеюсь, будет удовлетворительный результат.

- Но вы не боитесь, что может не получиться?

- Мы об этом не думаем.

- А потенциал для серьезного роста за эти две недели чувствуете? Сможете прибавить?

- Я все равно считаю, что у нас очень хорошая талантливая молодежь. Все покажет чемпионат мира. По одному матчу с Австрией судить как минимум глупо.

- Болельщики по всей стране сейчас очень расстроены, пребывают в панике и в унынии. Как-то можете их обнадежить?

- Огромное спасибо им за поддержку. Хочу попросить их, чтобы они и дальше продолжали нас поддерживать. А мы постараемся со своей стороны сделать все возможное.

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