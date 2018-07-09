Игор Штимац – о наказании Вукоевича и Виды: "Думаете, защитника должны были отстранить от полуфинала ЧМ за те слова?"

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац высказался в разговоре с корреспондентом "СЭ" по поводу санкций в отношении защитника сборной Домагоя Виды и члена делегации команды, скаута киевского "Динамо" Огнена Вукоевича. Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира и лишен аккредитации.

– Нужно верить в то, что это честное наказание, потому что решение о его принятии принимали серьезные органы, – отметил Штимац.

– Виде повезло больше, чем Вукоевичу – защитник сможет и дальше играть на ЧМ.

– Вы серьезно считаете, что Вида должен быть отстранен от полуфинала за те слова? Думаю, это было бы несправедливо. Но это должно стать для него серьезным предупреждением. (Игорь НОВИКОВ)

После победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, пен. – 4:3) Вида и Вукоевич записали видео, в котором выкрикнули: "Слава Украине!" В полуфинале Хорватия сыграет с Англией.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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