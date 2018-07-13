Игор Штимац: "Кто-нибудь знает, против кого именно Хорватия играет в финале? Мбаппе – из Камеруна, Менди – из Сенегала, Мандада – из Конго..."

Бывший игрок и тренер сборной Хорватии, бронзовый призер чемпионата мира-98 Игор Штимац организовал в своем Фэйсбуке нападку на соперника Хорватии по финалу чемпионата мира – сборную Франции.

"Кто-нибудь знает, против кого именно мы играем в финале? – написал он. – Кимпембе из Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе из Мали, Умтити – из Камеруна, Погба – из Гвинеи, Толиссо – из Того, Матюиди – из Анголы, Канте из Мали, Нзонзи – из Конго, Мбаппе – из Камеруна, Менди – из Сенегала, Мандада – из Конго, Фекир – из Алжира. Респект!"

Штимац входил в состав сборной Хорватии, показавшей на чемпионате мира-1998 во Франции лучший результат в истории страны – третье место. В 2012-2013 годах он был главным тренером национальной команды. В воскресенье хорваты играют в финале чемпионата мира против Франции. Они пригласили команду-98 в полном составе на матч в "Лужниках".

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)