Игорь Шалимов: "У сборной получался прессинг. В остальном – какие-то эпизоды"

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча открытия чемпионата мира по футболу-2018 против Саудовской Аравии в интервью "СЭ" сказал, что за почти два года работы Станислава Черчесова со сборной России не понял, по какой модели команда собирается действовать. Также специалист отметил, что подбор игроков позволяет россиянам строить игру, как у "быков".

– Что получилось у сборной России в товарищеских матчах с Австрией и Турцией?

– Получился прессинг. Первые 20 минут матча с Австрией, но это часть игры. В нее входит грамотная позиционная оборона, когда отнимаешь мяч, быстрый выход в контратаку, прессинг... Получился прессинг – 20 минут на чужой половине поля с Австрией, и когда перехватили мяч (в голевой атаке в матче с Турцией. – Прим. "СЭ"). Это вообще здорово. Этот компонент очень важен, когда ты выдвигаешься и не даешь спокойно, низом перейти на свою половину и пытаешься отобрать. С турками отобрали и забили. В остальном, это были какие-то эпизоды. Я не могу сказать, как будет играть сборная. В четыре защитника, или в пять... Будут атаковать, прессинговать... Как будет играть Саудовская Аравия? Будет ли она разыгрывать мяч на своей половине поля, даст ли шанс отобрать его, или будет бить вперед.

– Глядя на то, как сборная играла два года и как она играла в последних матчах, вы не можете предсказать, как мы будем играть?

– Не могу. Почему мы раньше играли в пять защитников, а стали в четыре? Это более атакующая схема – ты владеешь инициативой, больше играешь низом... У нас хороший подбор игроков под эту игру, мы можем в нее играть. Но это сложно тренируется. Я могу об этом говорить, потому что "Краснодар" играл так два года. Ставить эту игру не так просто, потому что ты оголяешь свои тылы – всегда есть риск пропустить контратаку, даже с Саудовской Аравией.

Я не знаю, как будет играть сборная, я не знаю схему. Состав посмотрим, тогда можно будет рассуждать.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

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