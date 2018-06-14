Игорь Шалимов: "Результат матча с Саудовской Аравией будет зависеть от первого гола"

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Игорь Шалимов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу-2018. Соперником команды Станислава Черчесова по стартовой игре на домашнем турнире будет Саудовская Аравия.

– Как сыграет сборная России в первом матче?

– Как пойдет игра. Мне прогноз делать сложно, глядя на две последние игры (0:1 – с Австрией, 1:1 – с Турцией. – Прим. "СЭ"), которые провела сборная России. Очень многое будет зависеть от того, как сложится игра. Если мы пропустим, будет сложно отыграться. Шансы на победу уменьшатся очень сильно – опять же, глядя на то, как команда играет в позиционной атаке. Надо строго сыграть в обороне. Есть надежда на то, что мы выиграем. Есть желание. Думаю, у всей страны оно есть. А вот какой будет результат, будет зависеть от первого мяча. Если мы первыми забьем, станет легче. Но, как показала игра с Турцией, можем и пропустить.

Очень важно сыграть строго в обороне – внимательно на стандартах у наших ворот, не пропускать контратаки, если такая возможность будет у соперника. Не знаю, как будет складываться игра, как построят игру сборные России и Саудовской Аравии. Никто не знает. Сядут они в плотную и вязкую оборону, или будут стараться играть в открытый футбол. Во многом это будет зависеть от того, как будет играть Саудовская Аравия. Думаю, если они сядут в оборну, нам будет сложнее. Если будут играть в открытый футбол, выдвигаться на чужую половину, не сидеть на своей одной трети поля, тогда нам будет полегче. При вязкой обороне нам будет очень сложно.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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